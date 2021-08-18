Ювентус підписав Локателлі

Чемпіон Європи продовжить кар'єру у Турині

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Сассуоло Мануель Локателли перейшов до Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Італійський гранд орендував півзахисника збірної Італії на два сезони із зобов'язанням викупу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус заплатить за повноцінний перехід Локателлі 35 мільйонів євро. Контракт хавбека з бьянконері розрахований до 2026 року.

У минулому сезоні Локателлі забив чотири голи і віддав три результативні передачі в 34 матчах Сассуоло у всіх турнірах.

Локателлі в складі збірної Італії виграв Євро-2020. На континентальній першості хавбек зіграв в п'яти матчах, відзначившись двома голами.