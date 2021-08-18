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Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України

Сьогодні 19:54 783 0
Макаренко приїде на збір національної команди
Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України
#Петраков, #Макаренко

Джерело - УАФ.

Новий тренер збірної України Олександр Петраков дозаявив до складу національної команди півзахисника Євгена Макаренка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець приїде на збір в Києві та буде готуватися до матчів відбору ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) і Франції (4 вересня).

30-річний Макаренко, який був у збірній на Євро-2020, провів в національній команді 14 матчів. Цього літа Євген перейшов до складу угорського Фегервара.

Раніше Петраков перевів з резервного списку в основний Тараса Качарабу і Данила Сікана.

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