Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України

Макаренко приїде на збір національної команди

Джерело - УАФ.

Новий тренер збірної України Олександр Петраков дозаявив до складу національної команди півзахисника Євгена Макаренка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець приїде на збір в Києві та буде готуватися до матчів відбору ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) і Франції (4 вересня).

30-річний Макаренко, який був у збірній на Євро-2020, провів в національній команді 14 матчів. Цього літа Євген перейшов до складу угорського Фегервара.

Раніше Петраков перевів з резервного списку в основний Тараса Качарабу і Данила Сікана.