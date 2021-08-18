Металіст переграв Яруд. Результати матчів кваліфікації Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися вісім матчів другого попереднього етапу Кубку України сезону-2021/2022.
Балкани - Енергія 4:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Бондар (пен), 0:2 - 36 Федоров, 1:2 - 53 Серденюк, 2:2 - 69 Іванченко, 3:2 - 80, 4:2 - 85
Епіцентр - Поділля 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Кіцак, 2:0 - 68 , 3:0 - 79 Буй (пен)
Нікополь - Кристал 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 81 Гоменко, 2:0 - 85
Олімпія - Вовчанськ 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 80
Перемога - Гірник-Спорт 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Кожеников, 0:2 - 45+1 Понєдєльнік, 1:2 - 55
Реал-Фарма - ВПК-Агро 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Куліш, 0:2 - 50 Куліш
Ужгород - Нива (Тернопіль) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 54 Вовченко
Яруд - Металіст 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Жо, 0:2 - 24 Жо, 1:2 - 54 Мочевинський, 1:3 - 75 Шамич
Нагадаємо, Скорук переграв Вікторію у Кубку України.