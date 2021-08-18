Циганков та Гармаш вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Інгульцем

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги Інгулець зіграє з київським Динамо.

Початок матчу о 19:30. Стали відомі стартові склади команд:

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай, Полегенько, Козак, Бартуловіч, Сітало, Шишка, Опанасенко, Ковальов

Запасні: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкін, Павлов, Асмелаш, Поспєлов, Мельничук, Стефен

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Сирота

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Родрігес, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Шкурин, Кедзьора