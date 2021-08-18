Левченко: Чому Петраков тільки в.о. головного тренера?

Джерело - Чемпіон.
Телеексперт Євген Левченко здивований призначенням Олександра Петракова на посаду виконуючого обов'язки головного тренера збірної України.
Про це заявив сам фахівець.
"Я від душі бажаю Петракову удачі і успіхів в збірній. І сподіваюся, що у нього все вийде.
Єдине, що не розумію, чому він в.о. головного тренера? Якщо вже довіряєте і призначаєте, то як повноцінного тренера. Чи я помиляюсь?", - зазначив Левченко.
Раніше, Петраков назвав завдання збірної України на матчі відбору ЧС-2022.