Левченко: Чому Петраков тільки в.о. головного тренера?

Телеексперт Євген Левченко здивований призначенням Олександра Петракова на посаду виконуючого обов'язки головного тренера збірної України.

Про це заявив сам фахівець.

"Я від душі бажаю Петракову удачі і успіхів в збірній. І сподіваюся, що у нього все вийде.

Єдине, що не розумію, чому він в.о. головного тренера? Якщо вже довіряєте і призначаєте, то як повноцінного тренера. Чи я помиляюсь?", - зазначив Левченко.