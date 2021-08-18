Заваров: Головін зможе в'їхати в Україну

Джерело - sportrbc.ru.
У російського півзахисника Монако Олександра Головіна не буде проблем при в'їзді на територію України.
Про це розповів екстренер збірної України Олександр Заваров.
"В Україні зараз тиша. Ніяких проблем з відмовою у в'їзді спортсменам немає. Будь-які гравці з різних країн грають в футбол. Той же Головін може спокійно приїхати в Україну.
Ми цивілізована країна і готові бачити у себе команду Монако в повному складі. Фактор громадянства тут не грає абсолютно ніякої ролі. Політика сьогодні, на жаль, вирішує багато. Це видно і по останній Олімпіаді, і по змаганнях в інших видах спорту", - сказав Заваров.
Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.