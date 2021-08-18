Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін дуже сильний гравець, на якого чекає велике майбутнє.

Про це розповів головний тренер Монако Ніко Ковач.

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"Ми переглядали відео з ним, він дуже спокійний як на 20 років, він особливий. Бачимо, як він грає в чемпіонаті. Трубін стане дуже хорошим голкіпером. Пятов вже другий номер, а я багато грав проти нього. Це означає, що Трубін дуже сильний гравець. Якщо він продовжить так і надалі, то на нього чекає велике майбутнє. Сподіваюся, наступного тижня він буде не так добре грати", - відзначив Ковач.