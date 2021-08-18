Павелко: Петраков отримав одноголосну підтримку членів виконкому УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футбол вирішив призначити в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Олександр Васильович — всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти й необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому.

Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи!", - відзначив Павелко.