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Де Дзербі: У протистоянні Шахтаря з Монако немає фаворита

Сьогодні 09:12 241 0
Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над Монако
Де Дзербі: У протистоянні Шахтаря з Монако немає фаворита
#Шахтар, #Монако

Джерело - shakhtar.com.

Шахтарю необхідно зіграти в Україні хороший матч проти Монако, аби потрапити у Лігу чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"Усі провели чудовий матч, адже інакше було б неможливо виграти тут у Монако. Звісно, ми можемо поліпшити наш фізичний стан, нашу конструкцію, розвиток гри, аби суперник утрачав свої позиції. Однак я нічого не можу сказати своїм футболістам – лише привітати, тому що всі віддали сто відсотків. Наша мета – проводити кожен матч, усі 90 хвилин, у чемпіонаті й у Європі, так, як ми грали перші 25 хвилин.

Фаворит? Нічого не змінилось. Як і перед матчем, тут немає фаворита. У нас дуже погано з математикою, тож ми не думатимемо про це. В Україні слід провести відмінний матч, аби потрапити до групи Ліги чемпіонів. Звісно, буде надзвичайно складно, тому що Монако приїде до України з тією ж метою. Водночас Шахтар має традиції у Європі, які ми повинні поважати й продемонструвати нашу гру", - відзначив Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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