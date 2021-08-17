ЦСКА хоче придбати Кендзьору за два мільйони євро

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може продовжити кар'єру в московському ЦСКА.

Про це повідомляє Weszlo.

Російський клуб пропонує за 27-річного гравця основи біло-синіх два мільйони євро.

Це на 500 тисяч більше, ніж київський клуб заплатив польському Леху у 2017 році. При цьому трансферна вартість гравця оборони киян, за даними Transfermarkt, становить 5 млн євро, а контракт дійсний до 30 червня 2024 року. Футболіст славиться своїм універсалізмом, з рівним успіхом він може зіграти на фланзі й у центрі захисту.

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.