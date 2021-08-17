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Остап Маркевич: Мене не цікавить робота в збірній

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Наставник Маріуполя зосереджений на клубній роботі
Остап Маркевич: Мене не цікавить робота в збірній
#Маркевич

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич не увійшовши б до тренерського штабу свого батька Мирона Маркевича, якби той очолив збірну України.

Про це заявив сам фахівець.

"Це відверта дезінформація. Мені нема чого коментувати таку брехню. На цьому етапі мене не цікавить робота в збірній, тому що я ще не готовий до такої інтервальної роботи. Мені хочеться працювати більше в клубній стратегії.

Напевно, я б себе не поважав, якби погодився на такі речі. Ми ніколи навіть не говорили про це з батьком. Це повна неправда", - зазначив Остап Маркевич.

Раніше, Маркевич з сином хотів очолити збірну України.

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