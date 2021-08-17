Соломон та Кривцов вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Монако

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді зустрінеться з Монако.

Матч розпочнеться о 22:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Маркос, Майкон, Педрінью, Тете, Соломон, Траоре

Запасні: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентінью, Парлос, Мудрик, Патрік, Конопля, Ісмаілі, Корнієнко, Сікан, Коноплянка

Монако: Маєцкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке, Фофана, Чуамені, Мартінш, Головін, Бен-Йєддер, Фолланд

Запасні: Манноне, Фабрегас, Дізазі, Боаду, Лукас, Агіляр, Дьятта, Павлович, Матазо, Діоп, Ізідор