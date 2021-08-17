 Русол: У всіх моментах Монзуль прийняла правильні рішення | Футбол | Champion.com.ua
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Русол: У всіх моментах Монзуль прийняла правильні рішення

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Функціонер поділився думкою про роботу арбітра у матчі
Русол: У всіх моментах Монзуль прийняла правильні рішення
#Русол, #Монзуль

Джерело - Tribuna.com.

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол високо оцінив роботу арбітра Катерини Монзуль у матчі УПЛ з Десною (1:2).

Про це заявив сам функціонер.

"З приводу рішень Монзуль, то переглянули ще раз матч і спробували проаналізувати його ще раз без емоцій, всі сторони і моменти, які турбували після фінального свистка.

Дуже багато було дзвінків і дискусій з людьми з суддівського корпусу, які раніше працювали на матчах. Перевіряли і зміни в регламенті.

І не знаю - на жаль чи на щастя - у всіх спірних моментах Монзуль прийняла правильні рішення. Там, де нам здавалося, що була несправедливість, вона діяла за буквою закону.

Інший момент - як це сприймалося футболістами на полі. У моменти, коли емоції зашкалювали. Але, повторюся, суддівство в цьому матчі було дуже якісним навіть у дуже складні моменти", - зазначив Русол.

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