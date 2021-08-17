 Кравець: Привітався з Мессі і руку не мив два дні | Футбол | Champion.com.ua
Яремчук - у збірній 2 туру чемпіонату Португалії
Сьогодні 12:42 1574
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
Сьогодні 19:25 499
Помер відомий дитячий футбольний тренер
Сьогодні 19:09 914
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 18:44 2175 7
Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків, Усик - в ТОП-10
Сьогодні 17:40 835
ЛЧ. Монако - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:40 1024
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:09 2799
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»
Сьогодні 15:05 396
Стали відомі умови призначення Петракова на пост головного тренера збірної України
Сьогодні 11:26 7945 3
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 10:35 2448
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:50 596
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:25 1436
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 1280 1
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:43 1090
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:35 330
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 8354
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Вчора 20:09 12045 4
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Вчора 18:28 1324
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 4374
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Вчора 15:06 6069 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 13:07 1921
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 642
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
Вчора 11:33 977
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати? Андрій Дунець
Вчора 08:52 3370 5
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту Valeriy Ruchka
15.08.2021 12:41 1721
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кравець: Привітався з Мессі і руку не мив два дні

Сьогодні 21:10 130 0
Український захисник хіхонського Спортинга - про зустріч з Мессі
Кравець: Привітався з Мессі і руку не мив два дні
#Кравець

Джерело - Чемпіон.

23-річний захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець надовго запам'ятав зустріч з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я в Леганесі дружив із молодими, які прийшли із Барселони-B. Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку, а я йду за ними. Прохолодно було, я вниз дивлюся. Вони комусь руку дають - вітаються. Я теж разом із ними. Руку даю, а дивлюся - це Мессі. А тут і Суарес поруч. Хлопці вітались, то і я ж мав. Я ж не пройду просто поруч. Я привітався і Мессі мені типу підморгнув. Після того два дні руку не мив (Посміхається). Я жартую", - сказав Кравець.

Нинішнім літом Спортінг, який виступає в Сегунді, орендував Василя Кравця у Леганеса. Також в Іспанії Кравець виступав за Луго, а минулий сезон провів в оренді у польському Леху.

Нагадаємо, Барселона заборгувала Мессі 52 млн євро.

Коментарі ()