23-річний захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець надовго запам'ятав зустріч з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я в Леганесі дружив із молодими, які прийшли із Барселони-B. Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку, а я йду за ними. Прохолодно було, я вниз дивлюся. Вони комусь руку дають - вітаються. Я теж разом із ними. Руку даю, а дивлюся - це Мессі. А тут і Суарес поруч. Хлопці вітались, то і я ж мав. Я ж не пройду просто поруч. Я привітався і Мессі мені типу підморгнув. Після того два дні руку не мив (Посміхається). Я жартую", - сказав Кравець.