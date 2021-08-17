Барселона не зацікавлена ​​у підписанні Обамеянга

Джерело - Чемпіон.
Барселона не зацікавлена в підписанні нападника Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Блаугранас не ведуть переговори по переходу габонців, а їх пріоритет на трансферному ринку - продаж гравців.
Деякі джерела повідомляли про можливий обмін Обамеянга на Філіпа Коутіньйо. Останнього також пов'язували з інтересом Лаціо.
У минулому сезоні Обамеянг забив 15 м'ячів в 39 матчах Арсеналу у всіх турнірах. У новому сезоні форвард не грав через хворобу.