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Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

Сьогодні 15:05 210 0
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

Джерело - Чемпіон.

24 серпня, о 10:00 в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні "Чорноморець" в місті  Одеса, відбудеться Великий фінал "Кубка захисників України" з футболу. Цей масштабний захід  став результатом змагань, в яких брало участь 96 команд та понад 3 000 футболістів-аматорів.  Всі вони — ветерани АТО.

До фіналу прямують:

●  команда "Ягуар" - Національна Гвардія України.

●  команда "Маріуполь АТО" - Збройні сили України.

●  команда "Волинь АТО" - збірна ветеранів російсько-української війни.

●  команда "Слов янськ АТО" - Національна Гвардія України.

Футбольна ліга учасників АТО — це регулярний турнір з футболу, який офіційно входить до складу  змагань за підтримки Федерації футболу України та Федерації футболу м.Києва. На сьогодні ліга  об’єднує у своїх лавах 98 команд, а це близько 3 000 учасників бойових, ветеранів АТО/ООС.

Всеукраїнське об'єднання "Українці Разом" є засновником та постійним партнером громадської  спілки "Федерації Футболу учасників АТО", яка з 2015 року проводить змагання з футболу серед  ветеранів АТО/ООС. 

 "Українці Разом" — Всеукраїнське об'єднання свідомих і небайдужих українців, що було створено для допомоги захисникам України, які брали/беруть участь в антитерористичній  операції об'єднаних сил на сході України, та членам їхніх сімей. 

Кубок захисників України відбудеться за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та  Української асоціації футболу.

Фінал "Кубку Захисників України" - це важлива патріотична подія, яка повинна знайти відгук у  серцях патріотів України й просто поціновувачів футболу з усієї країни.

Запрошуємо усіх містян та гостей Одеси!

Вхід на стадіон вільний! 

Пряма трансляція відбудеться на YouTube каналі Федерації футболу учасників АТО. Переглянути її можна за посиланням.

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