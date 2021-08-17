Джерело - Чемпіон.

24 серпня, о 10:00 в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні "Чорноморець" в місті Одеса, відбудеться Великий фінал "Кубка захисників України" з футболу. Цей масштабний захід став результатом змагань, в яких брало участь 96 команд та понад 3 000 футболістів-аматорів. Всі вони — ветерани АТО.

До фіналу прямують:

● команда "Ягуар" - Національна Гвардія України.

● команда "Маріуполь АТО" - Збройні сили України.

● команда "Волинь АТО" - збірна ветеранів російсько-української війни.

● команда "Слов янськ АТО" - Національна Гвардія України.

Футбольна ліга учасників АТО — це регулярний турнір з футболу, який офіційно входить до складу змагань за підтримки Федерації футболу України та Федерації футболу м.Києва. На сьогодні ліга об’єднує у своїх лавах 98 команд, а це близько 3 000 учасників бойових, ветеранів АТО/ООС.

Всеукраїнське об'єднання "Українці Разом" є засновником та постійним партнером громадської спілки "Федерації Футболу учасників АТО", яка з 2015 року проводить змагання з футболу серед ветеранів АТО/ООС.

"Українці Разом" — Всеукраїнське об'єднання свідомих і небайдужих українців, що було створено для допомоги захисникам України, які брали/беруть участь в антитерористичній операції об'єднаних сил на сході України, та членам їхніх сімей.

Кубок захисників України відбудеться за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Української асоціації футболу.

Фінал "Кубку Захисників України" - це важлива патріотична подія, яка повинна знайти відгук у серцях патріотів України й просто поціновувачів футболу з усієї країни.

Запрошуємо усіх містян та гостей Одеси!

Вхід на стадіон вільний!



Пряма трансляція відбудеться на YouTube каналі Федерації футболу учасників АТО. Переглянути її можна за посиланням.



