Тренер Маріуполя: Програли багато боротьби Чорноморцю

Маріуполь не очікував поразки від Чорноморця у домашньому матчі.

Про це розповів асистент головного тренера азовців Олександр Іванов.

"Результат і гра - не ті, на які ми очікували. Ми дуже сильно готувалися до гри. Єдине, що нас турбувало - це кадрові проблеми. Особливо в середині поля. Плюс на початку гри у нас випав ключовий футболіст (Олег Очеретько).

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Середина поля у нас практично відсутня, а це дуже позначається на нашій грі. Це все зіграло велику роль. Хлопці із запасу дуже молоді. Природно, в такій нервовій грі виходити на поле і відразу показувати рівень дуже важко. Не хочеться виправдовуватися...

Дуже багато боротьби програли, допустили помилки в задній лінії. Пропускати вдома три м'ячі й розраховувати на позитивний результат - звичайно, дуже важко", - сказав Іванов.