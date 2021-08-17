Президент Десни спростував фінансові проблеми клубу

Джерело - footboom.com.
У Десни немає проблем з фінансуванням.
Про це розповів президент клубу Володимир Левін.
"Наскільки правдива інформація про фінансові проблеми клубу і заборгованості перед футболістами? Дана інформація не відповідає дійсності. Гравці отримують заробітну плату відповідно до нашого графіку.
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Можна з упевненістю говорити про подальше існування клубу? Я б навіть таке питання не ставив", - розповів Левін.
Нагадаємо, Десна у більшості перемогла Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.