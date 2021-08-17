Петраков притримає місце у збірній України для Реброва

Український тренер Олександр Петраков погодився працювати в збірній Україні, поки Сергій Ребров не залишить Аль-Айн.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

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"Є шанс, що Сергію Реброву вдасться розірвати контракт з Аль-Айном, переговори ведуться навіть сьогодні.

Якщо ж цього не станеться, то 17 серпня виконуючим обов'язки головного тренера збірної України стане Олександр Петраков.

Сам Петраков згоден працювати зі збірною до тих пір, поки Сергій Ребров не залишить Аль-Айн. Він абсолютно нормально це сприйняв", - сказав Циганик.