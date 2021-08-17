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Президент Десни хоче привести єврокубки у Чернігів

Сьогодні 15:55 247 0
Володимир Левін прокоментував майбутнє Десни
Президент Десни хоче привести єврокубки у Чернігів
#Десна

Джерело - footboom.com.

Десна у майбутньому проб'ється у єврокубки.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"У Кубку України ми жодного разу не проходили далі стадії 1/4 фіналу, так що мріємо перевершити це досягнення. А в чемпіонаті, звичайно, думаємо про зону єврокубків, але гучних заяв не буде - в минулому сезоні всім оголосили, що будемо боротися за бронзу, а закінчили на шостому місці. Тому, як не банально, завдання - в кожному матчі боротися за перемогу.

Десна - це гордість чернігівського краю, наш клуб пройшов непростий шлях в еліту українського футболу і, звичайно, на досягнутому ми зупинятися не збираємося. Попереду тільки нові перемоги, і впевнений, ми привеземо до Чернігова єврокубки", - відзначив Левін.

Нагадаємо, Десна у більшості перемогла Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.

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