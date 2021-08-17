Експерт пояснив складення заявки збірної України

Джерело - Чемпіон.
Заявку збірної України на матчі відбору на Чемпіонат світу-2022 складав цілий ряд експертів, включаючи Олександра Петракова, якого повинні призначити тренером національної команди.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
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"Це колективне рішення. І Михайличенко, і Блохін, і інші члени комітету збірних України УАФ. Свої кандидатури вносив і Олександр Петраков. І маємо те, що маємо на цей момент", - сказав Циганик.
Нагадаємо, в УАФ є два кандидати на посаду наставника збірної України.