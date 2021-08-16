Джака підпише покращений контракт з Арсеналом

Сторони вже погодили продовження угоди до літа 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник лондонського Арсеналу Граніт Джака хоче підписати новий контракт з канонірами.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони вже погодили продовження угоди до літа 2025 року.

Відзначається, що заробітна плата півзахисника за новим контрактом буде збільшена.

Нагадаємо, Джака грає за Арсенал з 2016 року. Ще чинну угоду з лондонським клубом розрахована до 2023 року.

У сезоні-2020/21 швейцарець відіграв 31 матч в чемпіонаті Англії, в яких відзначився одним голом і двома результативними передачами.

Раніше, Рома зацікавилася Джакою.