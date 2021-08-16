 Джака підпише покращений контракт з Арсеналом | Футбол | Champion.com.ua
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 08:52 2738 5
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Сьогодні 18:54 430
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Сьогодні 16:55 770
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Сьогодні 16:14 3475
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 11:47 3456
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:39 11405
Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч проти Монако
Сьогодні 10:41 3458
Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України
Сьогодні 10:13 4742
Суркіс заінтригував трансферами Динамо
Сьогодні 08:27 3853
УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 541
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:28 493
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 1165
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 2410
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 1236
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 502
Прямі трансляції
Навколо спорту

Джака підпише покращений контракт з Арсеналом

Сьогодні 18:09 168 0
Сторони вже погодили продовження угоди до літа 2025 року
Джака підпише покращений контракт з Арсеналом
#Арсенал, #Джака

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник лондонського Арсеналу Граніт Джака хоче підписати новий контракт з канонірами.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони вже погодили продовження угоди до літа 2025 року.

Відзначається, що заробітна плата півзахисника за новим контрактом буде збільшена.

Нагадаємо, Джака грає за Арсенал з 2016 року. Ще чинну угоду з лондонським клубом розрахована до 2023 року.

У сезоні-2020/21 швейцарець відіграв 31 матч в чемпіонаті Англії, в яких відзначився одним голом і двома результативними передачами.

Раніше, Рома зацікавилася Джакою.

Коментарі ()