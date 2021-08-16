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Федецький назвав ідеального кандидата на пост наставника збірної України

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Артем Федецький прокоментував призначення нового головного тренера збірної України
Федецький назвав ідеального кандидата на пост наставника збірної України
#Федецький, #Скрипник

Джерело - zbirna.com.

На посаду нового головного тренера збірної України ідеально підходить наставник Зорі Віктор Скприник.

Головним тренером збірної України 

Про це розповів ексгравець національної команди Артем Федецький.

"Кандидат номер один на пост тренера збірної України? Віктор Скрипник. Чому ні? Цей фахівець не один рік пропрацював в Європі, а, приїхавши в Україну, показує хороші результати із "Зорею", яка часто дає бій вітчизняним грандам. І сама гра луганської команди радує.

Чи можливе поєднання посад? Ні. Але, думаю, із президентом Зорі Євгеном Геллером можна було б домовитися", - відзначив Федецький.

Нагадаємо, в УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України.

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