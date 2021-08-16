Вацко: Ситуація зі збірною України – повне фіаско УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) провалила призначення нового головного тренера національної команди.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Я вважаю: те, що зараз відбувається з нашою збірною – повне фіаско УАФ! Повне фіаско. За два тижні до матчів відбору ЧС-2022 ми без головного тренера!

Я не розумію, чим у нас займається комітет збірних? Я не розумію, які юридичні колізії можуть бути? Якщо я знаю, що у головного тренера закінчується контракт 31 липня, то вже на 20 або 25 липня має бути заміна, без юридичних колізій. Нехай очолить Петраков або Ребров. Але хто несе відповідальність за викликаних у збірну футболістів? Це ж не вибір головного тренера. Це не його бачення ситуації.

Я взагалі такої ситуації не пам'ятаю за всю новітню історію збірної України. У нас зараз 1 та 4 вересня буде сезон знижок. Шевченко набрав за 3 матчі лише 3 очки, замість 7 балів – вже знижка. Тренера призначили за 2 тижні до матчів, не встиг підготувати команду – ще знижка. Гравців вибирав Блохін або Михайличенко – знижка. Це просто сезон знижок для нового тренера.

Поставте мене тоді тренером. Я вже відмазки знаю. Знаю, що сказати, якщо програємо Казахстану, а там буде дуже складна гра. Або якщо програємо Франції. Але це хоч діючі чемпіони світу. А тут я вже знаю відмазки", - відзначив Вацко.