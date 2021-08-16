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Гвардіола пояснив поразку Манчестер Сіті від Тоттенгема

Сьогодні 12:12 269 0
Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від Тоттенгема
Гвардіола пояснив поразку Манчестер Сіті від Тоттенгема
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Гвардіола, #Тоттенгем

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема не міг контролювати гру.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ми дозволяли Тоттенгему занадто багато, не могли контролювати гру. Особливо це стосується простих епізодів, коли футболісти неточно грають в пас. Коли все йде так, то завжди стає складніше. Футбол – це голи. Сон забив, а ми не змогли.

Такий старт – це норма для такого сезону, коли на підготовку було мало часу. Настрій був хорошим, але ми програли. Я більш ніж здивований тим, як добре нам вдавалися деякі речі. Багато футболістів приїхали в команду пізно через Євро-2020, через коронавірус. Причин багато. Гравці відновлюються. З кожним тижнем ми будемо ставати все кращими", – відзначив Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.

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