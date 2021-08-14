 Перша ліга. Оболонь переграла Прикарпаття у 4 турі | Футбол | Champion.com.ua
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Перша ліга. Оболонь переграла Прикарпаття у 4 турі

Вчора 20:55 349 0
Гості були близькі до нічиї, але свої моменти у другому таймі не реалізували
Перша ліга. Оболонь переграла Прикарпаття у 4 турі
#Оболонь, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Першої ліги київська Оболонь завдала поразки Прикарпаттю.

Слободян та Батальський забила голи у першому таймі. Барчук за 5 хвилин до перерви один відіграв. Наприкінці матчу у контратаці пивовари завдяки Мурзі забили третій гол - 3:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 14 серпня

Оболонь - Прикарпаття 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Слободян, 2:0 - 25 Батальський, 2:1 - 40 Барчук, 3:1 - 90+4 Мурза

Нагадаємо, Волинь зіграла внічию з Ужгородом у 4 турі Першої ліги.

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