Перша ліга. Оболонь переграла Прикарпаття у 4 турі

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру української Першої ліги київська Оболонь завдала поразки Прикарпаттю.
Слободян та Батальський забила голи у першому таймі. Барчук за 5 хвилин до перерви один відіграв. Наприкінці матчу у контратаці пивовари завдяки Мурзі забили третій гол - 3:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 14 серпня
Оболонь - Прикарпаття 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Слободян, 2:0 - 25 Батальський, 2:1 - 40 Барчук, 3:1 - 90+4 Мурза
Нагадаємо, Волинь зіграла внічию з Ужгородом у 4 турі Першої ліги.