 Лівий берег знищив Чайку. Результати матчів 4 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Лівий берег знищив Чайку. Результати матчів 4 туру Другої ліги

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Президент Ниви Загорулько забив гол у ворота Мункача
Лівий берег знищив Чайку. Результати матчів 4 туру Другої ліги
#Суми, #Нива, #Діназ, #ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі української Другої ліги відбулися всім матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга
4 тур, 14 серпня
Група А

Карпати Львів - АСФК Київ 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Заставний, 2:0 - 28 Дударенко, 2:1 - 29 Гарнага

Лівий берег - Чайка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Петренко, 2:0 - 38 Меладзе, 3:0 - 77 Акименко, 4:0 - 90+1 Морозенко

ЛНЗ - Діназ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Бобко, 2:0 - 86 Сула

Нива В - Мункач 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Худік, 2:0 - 55 Загорулько, 3:0 - 65 Петряк, 3:1 - 88 Волков

Група Б

СК Полтава - Яруд 0:0

Суми - Енергія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Ковалевський (пен), 2:0 - 77 Горбунов, 3:0 - 90+4 Мілєсін

Таврія - Вовчанськ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 26 Бойко (пен)

Тростянець - Балкани 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Прийомов, 1:1 - 74 Полянський, 1:2 - 78 Тропанець

Нагадаємо, Карпати Галич підписали колумбійця.

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