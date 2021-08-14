Лівий берег знищив Чайку. Результати матчів 4 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 4-му турі української Другої ліги відбулися всім матчів.
Карпати Львів - АСФК Київ 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Заставний, 2:0 - 28 Дударенко, 2:1 - 29 Гарнага
Лівий берег - Чайка 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Петренко, 2:0 - 38 Меладзе, 3:0 - 77 Акименко, 4:0 - 90+1 Морозенко
ЛНЗ - Діназ 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Бобко, 2:0 - 86 Сула
Нива В - Мункач 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Худік, 2:0 - 55 Загорулько, 3:0 - 65 Петряк, 3:1 - 88 Волков
Група Б
СК Полтава - Яруд 0:0
Суми - Енергія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Ковалевський (пен), 2:0 - 77 Горбунов, 3:0 - 90+4 Мілєсін
Таврія - Вовчанськ 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 26 Бойко (пен)
Тростянець - Балкани 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Прийомов, 1:1 - 74 Полянський, 1:2 - 78 Тропанець
Нагадаємо, Карпати Галич підписали колумбійця.