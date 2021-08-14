Перемога знищила Кристал. Результати матчів 4 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 4-му турі української Другої ліги відбулися шість матчів.
Буковина - Рубікон 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 2 Зоренко, 1:1 - 7 Сивка, 2:1 - 39 Палагнюк (пен), 3:1 - 51 Салбак, 4:1 - 69 Салбак, 5:1 - 78 Палагнюк
Епіцентр - Любомир 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Немтінов
Чернігів - Дніпро 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Литвиненко, 2:0 - 45 Лазаренко, 2:1 - 58 Біда
Група Б
Вікторія - Миколаїв 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Шаврін (пен), 1:1 - 39 Окатий, 1:2 - 57 Кравченко, 1:3 - 81 Кравченко
Перемога - Кристал 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 39 Кіча, 2:0 - 45+4 Радченко, 3:0 - 55 Кіча, 4:0 - 77 Радченко, 5:0 - 80 Валєєв
Реал-Фрама - Нікополь 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 16 Рогулін, 1:1 - 20 Фабер, 1:2 - 38 Рубчинський, 2:2 - 76 Нудний, 2:3 - 81 Гора, 2:4 - 82 Тяпкін
Нагадаємо, Карпати Галич підписали колумбійця.