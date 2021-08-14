Штутгарт знищив Гройтер Фюрт. Результати матчів 1 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Штутгарт вдома святкував впевнену перемогу над дебютантом ліги. Гоффенгайм на виїзді впевнено переграв Аугсбург. Вольфсбург здолав Бохум. В інших двох матчах переможців не були виявлено.
Армінія - Фрайбург 0:0
Аугсбург - Гоффенгайм 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Ларсен, 0:2 - 79 Адамян, 0:3 - 88 Рюттер, 0:4 - 90+5 Руді
Вольфсбург - Бохум 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 22 Вергхорст
Уніон - Баєр 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Авонії, 1:1 - 12 Діабі
Штутгарт - Гройтер Фюрт 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Ендо, 2:0 - 36 Клемент, 3:0 - 55 Кемпф, 4:0 - 61 Аль-Гаддіуї, 5:0 - 76 Кемпф, 5:1 - 90+3 Левелінг
Нагадаємо, Баварія на виїзді зіграла внічию з менхенгладбаською Боруссією (1:1).