 Штутгарт знищив Гройтер Фюрт. Результати матчів 1 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Штутгарт знищив Гройтер Фюрт. Результати матчів 1 туру Бундесліги

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Штутгарт знищив Гройтер Фюрт. Результати матчів 1 туру Бундесліги
#Уніон, #Баварія, #Штутгарт, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Штутгарт вдома святкував впевнену перемогу над дебютантом ліги. Гоффенгайм на виїзді впевнено переграв Аугсбург. Вольфсбург здолав Бохум. В інших двох матчах переможців не були виявлено.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
1 тур, 14 серпня

Армінія - Фрайбург 0:0

Аугсбург - Гоффенгайм 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Ларсен, 0:2 - 79 Адамян, 0:3 - 88 Рюттер, 0:4 - 90+5 Руді

Вольфсбург - Бохум 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Вергхорст

Уніон - Баєр 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Авонії, 1:1 - 12 Діабі

Штутгарт - Гройтер Фюрт 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Ендо, 2:0 - 36 Клемент, 3:0 - 55 Кемпф, 4:0 - 61 Аль-Гаддіуї, 5:0 - 76 Кемпф, 5:1 - 90+3 Левелінг

Нагадаємо, Баварія на виїзді зіграла внічию з менхенгладбаською Боруссією (1:1).

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