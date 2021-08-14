Челсі виставив цінник на Абрагама

Джерело - isport.ua.
Нападник лондонського Челсі Теммі Абрагам може змінити клубну прописку в міжсезоння.
Про це повідомляє Le 10 Sport.
Керівництво клубу вимагає за англійського форварда 50 мільйонів євро.
Варто зазначити, що послугами Абрагама цікавляться Рома і Арсенал. Клуби ведуть переговори про можливе придбання гравця.
У минулому сезоні Абрагам взяв участь в 32 матчах Челсі у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і шістьма результативними передачами.
Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.