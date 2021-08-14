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Челсі виставив цінник на Абрагама

Сьогодні 17:55 328 0
Лондонський клуб хоче отримати велику суму
Челсі виставив цінник на Абрагама
Фото Getty Images
#Абрагам, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Нападник лондонського Челсі Теммі Абрагам може змінити клубну прописку в міжсезоння.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Керівництво клубу вимагає за англійського форварда 50 мільйонів євро.

Варто зазначити, що послугами Абрагама цікавляться Рома і Арсенал. Клуби ведуть переговори про можливе придбання гравця.

У минулому сезоні Абрагам взяв участь в 32 матчах Челсі у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і шістьма результативними передачами.

Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.

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