Челсі виставив цінник на Абрагама

Лондонський клуб хоче отримати велику суму

Нападник лондонського Челсі Теммі Абрагам може змінити клубну прописку в міжсезоння.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Керівництво клубу вимагає за англійського форварда 50 мільйонів євро.

Варто зазначити, що послугами Абрагама цікавляться Рома і Арсенал. Клуби ведуть переговори про можливе придбання гравця.

У минулому сезоні Абрагам взяв участь в 32 матчах Челсі у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами і шістьма результативними передачами.

Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.