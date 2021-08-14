Монако може втратити одного з лідерів на матчі з Шахтарем

Головін отримав травму

Один з лідерів Монако Олександр Головін отримав травму у вчорашньому матчі першого туру Ліги 1 проти Лор’яна (поразка 0:1).

Про це повідомляє foot-national.com.

Характер травми поки що не відомий. Але, за словами головного тренера Монако Ніко Ковача, пошкодження виглядає серйозним.

Найближчим часом Головін пройде медобстеження, після якого стануть відомі терміни відновлення. Участь Головіна в матчах плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (17 і 25 серпня) під питанням.