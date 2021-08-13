Де Дзербі: В УПЛ немає команд, які грають краще за Шахтар

Шахтар демонструє найкращий футбол серед всіх команд УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Роберо Де Дзербі.

"Всі перемоги важливі і по-своєму красиві. Сьогодні ми були фізично і ментально втомленими після матчу з Генком. Нелегко після Ліги чемпіонів почати з нуля. Уважно і з максимальною концентрацією повернутися до ігор в чемпіонаті. Але у нас це вийшло.

Ми не зіграли добре в першому таймі, але не думаю, що сьогодні в чемпіонаті України існують команди, які грають краще, ніж ми. Тому уявіть, що буде, коли ми будемо грати добре.

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До сьогоднішнього дня я не бачив жодної команди, яка грала б краще, ніж Шахтар в першому таймі.

Я дуже задоволений командою. Всі хлопці професіонали. Коли мало тренуєшся, то складно помічати прогрес, особливо граючи проти закритих оборонних команд. Потрібно працювати над деталями", - сказав Де Дзербі.