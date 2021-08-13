У Металісті від новачка команди бразильця Матеуса Пейшото очікують голів.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Металіст посилився найкращим бомбардиром поточного чемпіонату Бразилії. Які очікування від гри Матеуса Пейшото? Ми очікуємо, що Матеус буде забивати голи та приносити задоволення харківським уболівальникам. Ми на нього довго чекали та покладаємо на цього футболіста великі надії", - відзначив Ярославський.