 Ярославський: Покладаємо великі надії на Пейшото | Футбол | Champion.com.ua
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Ярославський: Покладаємо великі надії на Пейшото

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Ярославський: Покладаємо великі надії на Пейшото
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

У Металісті від новачка команди бразильця Матеуса Пейшото очікують голів.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Металіст посилився найкращим бомбардиром поточного чемпіонату Бразилії. Які очікування від гри Матеуса Пейшото? Ми очікуємо, що Матеус буде забивати голи та приносити задоволення харківським уболівальникам. Ми на нього довго чекали та покладаємо на цього футболіста великі надії", - відзначив Ярославський.

Раніше, Пейшото пояснив перехід у Металіст.

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