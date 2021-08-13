Лестер завершив трансфер оборонця Саутгемптона

Яннік Вестергор став гравцем Лестера

Лестер завершив перехід із Саутгемптона оборонця Янніка Вестергора.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Вестергор поставив підпис під 3-річною угодою з Лестером. Саутгемптон отримав за екслідера оборони орієнтовно 15 млн фунтів. Дебютувати за команду Брендана Роджерса новачок може вже завтра, 14 серпня, у матчі стартового туру АПЛ проти Вулверхемптона.

У сезоні 2020/21 Яннік Вестергор зіграв 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Раніше Лестер вирвав перемогу в Манчестер Сіті та виграв Суперкубок.