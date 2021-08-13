Соломон повернувся у стартовий склад Шахтаря на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру УПЛ донецький Шахтар зіграє з Металістом 1925.
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін - Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко - Тете, Судаков, Соломон - Траоре.
Запасні: Пятов, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Алан Патрік, Коноплянка, Сікан.
Металіст 1925: Сидоренко - Ременюк, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня - Голодюк, Габелок - Протасов, Фабіньо, Батюшін.
Запасні: Шеліхов, І. Коваленко, Ченбай, Квакіч, Дмитренко, Кравченко, Савін, Задерака, Марлісон.