Коваленко у старті Спеції на матч Кубка Італії

Матч розпочнеться о 18:45

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Віктор Коваленко у стартовому складі Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.

Це дебютна гра для 25-річного українця після переходу з Аталанти.

Початок матчу - о 18.45.