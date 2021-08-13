Коваленко у старті Спеції на матч Кубка Італії

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Віктор Коваленко у стартовому складі Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.
Це дебютна гра для 25-річного українця після переходу з Аталанти.
Початок матчу - о 18.45.
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Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Віктор Коваленко у стартовому складі Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.
Це дебютна гра для 25-річного українця після переходу з Аталанти.
Початок матчу - о 18.45.