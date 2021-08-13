 Франков: Михайличенко і Блохін — майбутні тренери збірної України? | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Михайличенко і Блохін — майбутні тренери збірної України?

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Журналіст назвав несподівану кандидатуру на пост головного тренера збірної України
Франков: Михайличенко і Блохін — майбутні тренери збірної України?
#УАФ, #Блохін, #Михайличенко

Джерело - Чемпіон.

Співголови  комітету національних збірних команд УАФ Олег Блохін та Олексій Михайличенко можуть очолити збірну Україну.

Про це розповів головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"А чи не здається вам, що співголови комітету ФФУ по збірній, Михайличенко і Блохін, це майбутні тренери цієї самої збірної? Як варіант! Адже історія має звичай повторюватися, і за трагедією завжди слідує фарс — колись Фоменко шукав нового тренера і в підсумку виявився їм сам... А тут ще й тимчасова криза в наявності!", — розповів Франков.

Раніше, УАФ знайшла заміну Маркевичу.

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