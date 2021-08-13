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Стало відомо, який телеканал транслюватиме матчі Зорі та Рапіда

Сьогодні 12:39 754 0
З домашнім матчем вже все вирішено, з виїзним - на фінальній стадії
Стало відомо, який телеканал транслюватиме матчі Зорі та Рапіда
#Рапід, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Матч-відповідь Зорі в нинішньому сезоні розіграшу Ліги Європи з австрійським Рапідом покаже телеканал УНІАН.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Перша гра раунду відбудеться у Відні на стадіоні Вестштадіон 19 серпня в четвер і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наразі йдуть переговори компанії 1+1 медіа з австрійським мовником, щоб показати цю гру на телеканалі УНІАН на території України і це питання практично узгоджено.

Відносно матчу домашнього, то він відбудеться на Славутич-Арені в четвер 26 серпня і почнеться о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі переграло Зорю в 3 турі УПЛ.

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