Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч Кубку Італії

Гра відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 18:45

Півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.

Про це повідомляє пресслужба Спеції.

Дебютувати в складі нової команди 25-річний українець може сьогодні о 18:45.

Спеція орендувала Коваленка в Аталанти минулого тижня. Термін орендної угоди розрахований на один сезон.

Віктор переїхав до Італії в лютому, проте зіграв в лише в одному матчі Аталанти. В Україні Коваленко протягом шести років виступав за Шахтар.

Новий сезон Серії A Спеція розпочне матчем проти Кальярі 23 серпня.