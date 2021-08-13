Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч Кубку Італії

Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.
Про це повідомляє пресслужба Спеції.
Дебютувати в складі нової команди 25-річний українець може сьогодні о 18:45.
Спеція орендувала Коваленка в Аталанти минулого тижня. Термін орендної угоди розрахований на один сезон.
Віктор переїхав до Італії в лютому, проте зіграв в лише в одному матчі Аталанти. В Україні Коваленко протягом шести років виступав за Шахтар.
Новий сезон Серії A Спеція розпочне матчем проти Кальярі 23 серпня.