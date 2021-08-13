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Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч Кубку Італії

Сьогодні 09:40 242 0
Гра відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 18:45
Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч Кубку Італії
#Коваленко, #Спеція

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Спеції на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Порденоне.

Про це повідомляє пресслужба Спеції.

Дебютувати в складі нової команди 25-річний українець може сьогодні о 18:45.

Спеція орендувала Коваленка в Аталанти минулого тижня. Термін орендної угоди розрахований на один сезон.

Віктор переїхав до Італії в лютому, проте зіграв в лише в одному матчі Аталанти. В Україні Коваленко протягом шести років виступав за Шахтар.

Новий сезон Серії A Спеція розпочне матчем проти Кальярі 23 серпня.

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