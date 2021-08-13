 Ліверпуль цікавиться нападником Ренна | Футбол | Champion.com.ua
Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене
Вчора 13:09 16377 7
Челсі оголосив про перехід Лукаку
Вчора 20:09 695
Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України
Вчора 18:57 3804
УАФ знайшла заміну Маркевичу
Вчора 18:29 2272 1
Маркевич залишається претендентом на посаду наставника збірної України
Вчора 13:25 2075 1
Зінченко отримує найменшу зарплату у Манчестер Сіті
Вчора 12:54 4170 1
Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1
Вчора 12:39 1729
Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 9912 2
Світоліна програла Конті у другому колі турніру у Монреалі
Вчора 08:41 1748 1
Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим
Вчора 08:08 4553 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука Valeriy Ruchka
11.08.2021 12:09 1937
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
11.08.2021 08:59 8177
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
10.08.2021 22:17 3256
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
10.08.2021 20:52 1327
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
10.08.2021 17:19 6849 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ліверпуль цікавиться нападником Ренна

Сьогодні 14:10 139 0
Французький клуб готовий продати Доку за € 45 млн
Ліверпуль цікавиться нападником Ренна
#Доку, #Ренн

Джерело - championat.com.

Ліверпуль націлився на бельгійського нападника Ренна Жеремі Доку. 

Про це повідомляє Voetbal24.

19-річний футболіст привернув увагу мерсисайдців своєю грою на Євро-2020. Повідомляється, що Ренн готовий продати гравця за € 45 млн.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Доку взяв участь в 30 матчах (26 в основі), забив два голи, віддав три гольові паси і отримав одну жовту картку. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в € 26 млн. Доку перейшов в Ренн з Андерлехта у 2020 році. Також в збірну Бельгії футболіст викликається з 2020 року.

Раніше Ліверпуль продовжив контракт з Алісоном.

Коментарі ()