Ліверпуль цікавиться нападником Ренна

Французький клуб готовий продати Доку за € 45 млн

Ліверпуль націлився на бельгійського нападника Ренна Жеремі Доку.

Про це повідомляє Voetbal24.

19-річний футболіст привернув увагу мерсисайдців своєю грою на Євро-2020. Повідомляється, що Ренн готовий продати гравця за € 45 млн.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Доку взяв участь в 30 матчах (26 в основі), забив два голи, віддав три гольові паси і отримав одну жовту картку. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в € 26 млн. Доку перейшов в Ренн з Андерлехта у 2020 році. Також в збірну Бельгії футболіст викликається з 2020 року.

Раніше Ліверпуль продовжив контракт з Алісоном.