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Локателлі погодив контракт з Ювентусом

Сьогодні 10:40 165 0
Футболіст отримуватиме зарплату € 3 млн в рік.
Локателлі погодив контракт з Ювентусом
#Ювентус, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Сассуоло Мануель Локателлі погодив особистий контракт з Ювентусом до 2026 року із зарплатою в € 3 млн в рік.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники обох клубів зустрінуться вже сьогодні, 13 серпня, щоб завершити угоду. Повідомляється, що Ювентус візьме гравця в оренду з обов'язковим правом викупу за € 35 млн.

Нагадаємо, Локателлі успішно виступив на чемпіонаті Європи - 2020 на складі збірної Італії. Національна команда впевнено подолала груповий етап, в плей-офф здолала Австрію, Бельгію та Іспанію, а у вирішальному матчі переграла Англію в серії пенальті.

Повідомлялося, що головними претендентами на Локателлі є Ювентус, Арсенал і дортмундська Боруссія. Інтерес до нього приписували навіть донецькому Шахтарю, який очолив екснаставник Сассуоло Роберто Де Дзербі.

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