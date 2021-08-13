Футболіст отримуватиме зарплату € 3 млн в рік.

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Сассуоло Мануель Локателлі погодив особистий контракт з Ювентусом до 2026 року із зарплатою в € 3 млн в рік.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники обох клубів зустрінуться вже сьогодні, 13 серпня, щоб завершити угоду. Повідомляється, що Ювентус візьме гравця в оренду з обов'язковим правом викупу за € 35 млн.

Нагадаємо, Локателлі успішно виступив на чемпіонаті Європи - 2020 на складі збірної Італії. Національна команда впевнено подолала груповий етап, в плей-офф здолала Австрію, Бельгію та Іспанію, а у вирішальному матчі переграла Англію в серії пенальті.

Повідомлялося, що головними претендентами на Локателлі є Ювентус, Арсенал і дортмундська Боруссія. Інтерес до нього приписували навіть донецькому Шахтарю, який очолив екснаставник Сассуоло Роберто Де Дзербі.