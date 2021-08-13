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Навколо спорту

Суд відкрив нову справу щодо банкрутства ФК Чорноморець

Сьогодні 10:10 218 0
Кредиторські вимоги становлять 5,6 млн грн
Суд відкрив нову справу щодо банкрутства ФК Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - footboom.com.

Господарський суд Одеської області відкрив нове провадження про банкрутство ПрАТ Футбольний клуб Чорноморець.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором процедури виступило ТОВ Бізнес ренталс, його кредиторські вимоги становлять 5,6 млн грн.

Відзначимо, що 1 червня 2021 року Південно-західний апеляційний госпсуд скасував рішення Госпсуду Одеської області від 11 січня 2021 року, яким було відкрито провадження по іншій справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець. Тоді ініціатором справи про банкрутство було саме ПрАТ. Згідно з даними держреєстру, в числі кінцевих бенефіціарів власників ФК Чорноморець числиться екснардеп Леонід Клімов, який контролював збанкрутілий Імексбанк.

17 липня 2020 року Allrise Capital придбала саму чашу стадіону Чорноморець, а також комерційні об'єкти навколо неї: бізнес-центр, фітнес-центр і готель. Компанії Климова орендували ці об'єкти у держави, яке через Фонд гарантування вкладів фізосіб володіло активом з моменту банкрутства Імексбанку у 2015 році. 19 серпня 2020 року CEO компанії Allrise Capital Руслан Зинуров повідомив, що компанія веде переговори про викуп ФК Чорноморець.

Раніше, форвард Чорноморця зламав стопу.

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