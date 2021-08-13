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Лукаку став рекордним трансфером Челсі

Сьогодні 09:55 403 0
Футболіст змусив розщедритись босів лондонського клубу
Лукаку став рекордним трансфером Челсі
#Лукаку, #Інтер, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Челсі заплатив Інтеру за Ромелу Лукаку 115 млн євро, що є найдорожчим трансфером в історії лондонського клубу.

Про це повідомляє transfermarkt.

Попередній рекорд належав півзахиснику Каю Хаверцу, за якого сині у 2020-му виклали леверкузенському Байєру 80 млн євро.

Ромелу підписав з Челсі контракт на 5 років. Гравець вже перебував у структурі синіх (2011-2014 роки), але не зміг закріпитись у команді, подорожуючи по орендах. У минулому сезоні Серії А Лукаку провів 36 матчів, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

Раніше, Лукаку пояснив, чому вирішив повернутись у Челсі.

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