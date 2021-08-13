Стали відомі пари 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Росія, як і Україна, втратила два клуби

Джерело - Чемпіон.

В Європі відбулися матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Визначено пари 4-го раунду. Два російські клуби вибули з єврокубків. Таким чином, восени Росія буде представлена в єврокубках трьома командами (з п'яти, що стартували): Зеніт зіграє у Лізі чемпіонів, а Спартак і Локомотив виступлять у груповому раунді Ліги Європи.

Пари кваліфікації Q4 Ліги конференцій, 19 і 26 серпня:

Раніше, Колос у серії пенальті поступився Шахтарю з Караганди у кваліфікації Ліги конференцій.