В Україні транслюватимуть чемпіонат Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Канали Футбол 1/2/3 стали офіційними трансляторами чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Умови угоди з турецьким чемпіонатом не розголошуються.
Суперліга стартує 13 серпня матчем Бешикташ - Різеспор.
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Джерело - Чемпіон.
Канали Футбол 1/2/3 стали офіційними трансляторами чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Умови угоди з турецьким чемпіонатом не розголошуються.
Суперліга стартує 13 серпня матчем Бешикташ - Різеспор.