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Бущан зворушливо попрощався з Шевченком

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Георгій Бущан прокоментував відхід Андрія Шевченка з поста головного тренера збірної України
Бущан зворушливо попрощався з Шевченком
#Бущан, #Шевченко, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

​​​​​​​Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за довіру та спільну роботу в національній команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Був шалено радий знаходитися поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами. Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в якості тренера. Ви великий чемпіон, хочу щоб ви їм були і в якості тренера. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати", - сказав Бущан.

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