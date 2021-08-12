Бущан зворушливо попрощався з Шевченком

​​​​​​​Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за довіру та спільну роботу в національній команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Був шалено радий знаходитися поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами. Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння і удачі у футбольній кар'єрі в якості тренера. Ви великий чемпіон, хочу щоб ви їм були і в якості тренера. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати", - сказав Бущан.