Українські уболівальники не зможуть відвідати матч збірної у Казахстані

Через новий спалах ковіду прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для фанатів гостьових команд

1 вересня 2021 року збірна України проведе виїзний поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 у групі D проти національної команди Казахстану.

Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана Арена.

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Уболівальники з України не зможуть підтримати нашу збірну в цьому поєдинку. За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна".

Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу.