Макаренко: Був інтерес німецьких та бельгійських клубів

Українським півзахисником Фегервара Євгеном Макаренка перед передом в угорський клуб цікавились клуби з Німеччини та Бельгії.

Про це розповів сам футболіст.

"Задоволений усіма організаційними моментами клубу, інфраструктурою клубу. Все на дуже хорошому рівні.

Як тільки я дізнався про пропозицію з Угорщини, я відразу подзвонив Вані (Івану Петряку — прим.). Я з ним у хороших відносинах з часів виклику в національну збірну. Він мені все розповів, що сприяло мені швидко прийняти рішення.

Був інтерес з боку декількох німецьких клубів, були варіанти продовжити кар'єру в Бельгії. Я зробив вибір на користь футбольного довголіття", — зазначив Макаренко.