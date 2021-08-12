Макаренко: Був інтерес німецьких та бельгійських клубів

Джерело - sport.ua.
Українським півзахисником Фегервара Євгеном Макаренка перед передом в угорський клуб цікавились клуби з Німеччини та Бельгії.
Про це розповів сам футболіст.
"Задоволений усіма організаційними моментами клубу, інфраструктурою клубу. Все на дуже хорошому рівні.
Як тільки я дізнався про пропозицію з Угорщини, я відразу подзвонив Вані (Івану Петряку — прим.). Я з ним у хороших відносинах з часів виклику в національну збірну. Він мені все розповів, що сприяло мені швидко прийняти рішення.
Був інтерес з боку декількох німецьких клубів, були варіанти продовжити кар'єру в Бельгії. Я зробив вибір на користь футбольного довголіття", — зазначив Макаренко.
Раніше, Макаренко став гравцем ФК Фегервар.