70-річний український тренер Мирон Маркевич не отримував офіційної пропозиції очолити збірну України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я вперше це чую. У мене не було ніяких пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили уболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було.

Навіщо мені коментувати розговори? Я не в тому віці, щоб коментувати припущення. Якби мені хтось офіційно сказав, мовляв, давайте будемо... Йдуть переговори з усіма, є різні кандидати. Зі мною ніхто не зв'язувався.

Рішення щодо головного тренера збірної України треба було приймати 12 днів тому. Час вже втратили. Коли Шевченко пішов у відставку, тоді і треба було призначити коуча. Він би вже давно займався командою", — вважає Маркевич.