Форвард став найкращим бомбардиром в історії Вільярреала

Джерело - Чемпіон.

Нападник Вільярреала Жерар Морено визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Морено забив єдиний м'яч жовтої субмарини в грі, а також реалізував післяматчевий 11-метровий удар, але це не допомогло його команді перемогти.

Вільярреал програв Челсі (1:1, по пенальті 5:6), а героєм післяматчевій серії став Кепа Аррісабалага, який відбив два удари.

Завдяки голу в ворота Челсі Морено став найкращим бомбардиром в історії Вільярреала. З 83 м'ячами Жерар залишив позаду Джузеппе Россі.